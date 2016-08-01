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الرقابة الإدارية من منشية القناطر: تلاعب البقالين منع وصول الدع لمستحقيه

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الرقابة الإدارية من منشية القناطر: تلاعب البقالين منع وصول الدع لمستحقيه الرقابة الإدارية من منشية القناطر: تلاعب البقالين منع وصول الدع لمستحقيه
واصلت هيئة الرقابة الإدارية حملتها المكبرة على المجمعات الاستهلاكية ومكاتب ومواقف سيارات الأجرة فى المناطق الأكثر فقرا والقرى النائية على مستوى الجمهورية، والتى تم ضبط فيها أكثر من 100 مخالفة بشكل عشوائى تؤكد عدم وصول السلع والخدمات المدعومة من الدولة للمواطن محدودى الدخل.

ورصد "اليوم السابع" خلال مشاركته فى الحملة على قرى مركز منشية القناطر بمحافظة الجيزة، قيام بعض البقالين المسئولين عن صرف التموين ببيع السلع المدعومة على أنها سلع حرة والقيام بالتلاعب فى دفاتر الصرف مع بعض موظفى التموين وتحقيق أرباح طائلة فضلا عن الصرف باستخدام بطاقات المواطنين أكثر من مرة دون علمهم.

وحرر المقدم محمد الشريف عضو هيئة الرقابة الإدارية عددا من المخلفات لبعض البقالين بقريتى "أم دينار وجزانة وعزبة شريف"، لتلاعبهم فى صرف السلع للمواطنين، وتزوير التراخيص وشهادات الصحة الخاصة بمحالهم.

وكشف المقدم محمد الشريف عن عدم وصول سيارات وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والتى تبيع السلع التموينية بالأسعار التى رصدتها الدولة إلى المناطق الأكثر فقرا والقرى النائية وعدم وصول السلع والخدمات المدعومة إلى مستحقيها.

وأوضح أن الأهالى اشتكوا قلة المواصلات وعدم قدرتهم على التنقل، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى من الحملة ضمان وصول السلع التموينية المدعومة إلى مستحقيها.

الرقابة الادارية على السلع (1)
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مفتش الرقابة الإدارية يتحقق من مدة صلاحية إحدى المنتجات

الرقابة الادارية على السلع (2)
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لجنة الرقابة تحرز بعض المنتجات منتهية الصلاحية

الرقابة الادارية على السلع (3)
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المنتجات منتهية الصلاحية

الرقابة الادارية على السلع (4)
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المجمع الاستهلاكى الذى به المنتجات منتهية الصلاحية

الرقابة الادارية على السلع (5)
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بدء تجميع المنتجات منتهية الصلاحية

الرقابة الادارية على السلع (6)
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لجنة الرقابة تبدأ الإعدام

الرقابة الادارية على السلع (7)
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لجنة الرقابة تجمع المنتجات منتهية الصلاحية

الرقابة الادارية على السلع (8)
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بدء الإعدام

الرقابة الادارية على السلع (9)
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إعدام المنتجات

الرقابة الادارية على السلع (10)
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ياميش منتهى الصلاحية

الرقابة الادارية على السلع (11)
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إحدى المجمعات الاستهلاكية

الرقابة الادارية على السلع (12)
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مجمع استهلاكى

الرقابة الادارية على السلع (13)
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منتجات فاسدة

الرقابة الادارية على السلع (14)
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إعدام المنتجات

الرقابة الادارية على السلع (15)
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التأكد من تاريخ الصلاحية

الرقابة الادارية على السلع (16)
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إحدى كراتين الدواجن والتأكد من الصلاحية

الرقابة الادارية على السلع (17)
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لجنة الرقابة الإدارية

الرقابة الادارية على السلع (18)
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التفتيش على إحدى منتجات العصائر

الرقابة الادارية على السلع (19)
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التأكد من تاريخ الصلاحية على المنتجات

الرقابة الادارية على السلع (20)
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لجنة الرقابة تباشر عملها


>الرقابة الإدارية تفتش الجمعيات الاستهلاكية لضمان وصول السلع لمستحقيها
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