الرقابة الإدارية من منشية القناطر: تلاعب البقالين منع وصول الدع لمستحقيه

واصلت هيئة الرقابة الإدارية حملتها المكبرة على المجمعات الاستهلاكية ومكاتب التموين ومواقف سيارات الأجرة فى المناطق الأكثر فقرا والقرى النائية على مستوى الجمهورية، والتى تم ضبط فيها أكثر من 100 مخالفة بشكل عشوائى تؤكد عدم وصول السلع والخدمات المدعومة من الدولة للمواطن محدودى الدخل.

ورصد "اليوم السابع" خلال مشاركته فى الحملة على قرى مركز منشية القناطر بمحافظة الجيزة، قيام بعض البقالين المسئولين عن صرف التموين ببيع السلع المدعومة على أنها سلع حرة والقيام بالتلاعب فى دفاتر الصرف مع بعض موظفى التموين وتحقيق أرباح طائلة فضلا عن الصرف باستخدام بطاقات المواطنين أكثر من مرة دون علمهم.

وحرر المقدم محمد الشريف عضو هيئة الرقابة الإدارية عددا من المخلفات لبعض البقالين بقريتى "أم دينار وجزانة وعزبة شريف"، لتلاعبهم فى صرف السلع للمواطنين، وتزوير التراخيص وشهادات الصحة الخاصة بمحالهم.

وكشف المقدم محمد الشريف عن عدم وصول سيارات وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع التابعة للقوات المسلحة والتى تبيع السلع التموينية بالأسعار التى رصدتها الدولة إلى المناطق الأكثر فقرا والقرى النائية وعدم وصول السلع والخدمات المدعومة إلى مستحقيها.

وأوضح أن الأهالى اشتكوا قلة المواصلات وعدم قدرتهم على التنقل، لافتا إلى أن الهدف الرئيسى من الحملة ضمان وصول السلع التموينية المدعومة إلى مستحقيها.



>

مفتش الرقابة الإدارية يتحقق من مدة صلاحية إحدى المنتجات



>

لجنة الرقابة تحرز بعض المنتجات منتهية الصلاحية



>

المنتجات منتهية الصلاحية



>

المجمع الاستهلاكى الذى به المنتجات منتهية الصلاحية



>

بدء تجميع المنتجات منتهية الصلاحية



>

لجنة الرقابة تبدأ الإعدام



>

لجنة الرقابة تجمع المنتجات منتهية الصلاحية



>

بدء الإعدام



>

إعدام المنتجات



>

ياميش منتهى الصلاحية



>

إحدى المجمعات الاستهلاكية



>

مجمع استهلاكى



>

منتجات فاسدة



>

إعدام المنتجات



>

التأكد من تاريخ الصلاحية



>

إحدى كراتين الدواجن والتأكد من الصلاحية



>

لجنة الرقابة الإدارية



>

التفتيش على إحدى منتجات العصائر



>

التأكد من تاريخ الصلاحية على المنتجات



>

لجنة الرقابة تباشر عملها

الرقابة الإدارية تفتش الجمعيات الاستهلاكية لضمان وصول السلع لمستحقيها

>