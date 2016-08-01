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هل ضعفت جيجي حديد أمام منتقديها؟ شاهدي الصور واحكمي بنفسك

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الإثنين 01-08-2016 09:49

منذ أن دخلت عارضة الأزياء الشابة ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد "Gigi Hadid" عالم عروض الأزياء، وهي تتعرض إلى الانتقادات من كل جانب، فبعض الناس يرونها "أسمن" من أن تكون عارضة أزياء محترفة، بينما ينتقد بعضهم الآخر مشيتها على منصات العروض العالمية.

ولكن موقفها تجاه هذه الانتقادات كان شجاعاً في ذلك الحين، وذلك بقولها: "أتمتع ببنية صحية جيدة، ولست مضطرة إلى أن أخسر شيئاً من وزني حتى أناسب المعايير الجمالية لعالم الموضة". لكن يبدو أنها اضطرت إلى فعل ذلك حقاً، ففي الفترة الأخيرة لم نستطع أن نغفل عن التغيير الواضح في جسمها، إذ أصبحت نحيلة بشكل مبالغ فيه، وبطريقة تحاكي أجسام عارضات الأزياء الشهيرات.

وتتمتع جيجي بـ "ستايل" رياضي غير متكلِّف، فترتدي السراويل الضيقة، وتختار القمصان المريحة في الإطلالات اليومية، أما في الحفلات والمناسبات الفاخرة فتختار تصاميم عصرية ناعمة، تتماشى مع ذوقها الشبابي.

شاهدي معنا صور جيجي حديد خلال الشهور الماضية، وأخبرينا ما رأيك بإطلالاتها بعد أن فقدت كثيراً من وزنها؟

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سيدتي