فساتين ناعم تجمع الرصانة والأناقة

لقد لاحظنا منذ فترة اتنشار صيحة الفساتين الأنيقة ذات القصّات المحتشمة والأكمام الطويلة والطول الذي يصل حدّ الركبة أو حدّ الكاحل على منصات الموضة العالمية. وهذه الموضة ـ طبعاً ـ تناسب النساء الشرقيات كثيراً، لأنهن يبحثن بشكل مستمرّ عن التصميمات العصرية المواكبة للموضة والمناسبة لأجوائنا المحافظة في الوقت ذاته.

الجينز العريض لأناقة وراحة من الصباح وحتى المساء!

ولهؤلاء السيدات، كانت هذه الموضة التي من خلالها تنوّعت الفساتين من ناحية قصّاتها وألوانها وأشكالها، حيث رأينا منها الأزرق، والأصفر، والأسود، والأبيض، والأحمر، والمعرّق أو المزركش، كما شاهدنا منها الفساتين التي يصل طولها حدّ الركبة أو الفساتين الماكسي؛ وأجمل من قدمها كان "غوتشي" Gucci، و"فندي" Fendi، و"فالنتينو" Valentino، و"ستيلا مكارتني" Stella McCartney، و"جيمباتيستا فالي" Giambattista Valli وغيرهم.

وقد لاحظنا تنوعاً أيضاً بالأقمشة التي صنعت منها هذه الفساتين، فكان هنالك قماش الشيفون، والدانتيل، والحرير، والكريب وغير ذلك من الأقمشة الأنثوية المُرهفة.

بإمكانك اعتماد هذا النوع من الفساتين لمختلف المناسبات الرسمية أو الكاجوال، حسب قصّة الفستان طبعاً، بحيث إن كان التصميم بسيطاً وناعماً فبإمكانك أن تختاريه من أجل العمل أو زيارة مع صديقاتك. أمّا إن كان الفستان ذا تصميم فخم، فاعتمديه للسهرات والمناسبات الكبيرة.

تألقي بأجمل تصميمات الفساتين المحافظة ذات الأكمام الطويلة لتكوني الأجمل والأكثر رقيّاً ومواكبة للموضة أيضاً.