شهد الجميلي تعكس جمالها ونجاحها باختيار مجموعة داماس كلاسيكس

تعتبر شهد الجميلي من مدونات الموضة الأشهر في الوطن العربي حيث جذبت بجمالها وأسلوبها مئات الآلاف من عشاق الاناقة ومتابعي تيارات الازياء والجمال.

قد لا يعلم الكثير بأن شهد الجميلي قبل أن تكون مدونة هي أيضاً مهندسة معمارية وتملك شركة تنظيم أعراس ومناسبات. شخصية شهد الجميلي تمزج بين التجدد في الاطلالات عندما يتعلق الامر بالموضة والجمال وكذلك الحنين إلى الكلاسيكية عندما يتعلق الامر بالمجوهرات ولذا ققد اختارت مجموعة داماس كلاسيكس الرائعة لتكون جزءاً عالمها وخاصة الذكرى الجميلة واللحظة الثمينة التي ارتبطت بها بزوجها وحب حياتها.

عندما يجتمع الحب مع الجمال والنجاح والاناقة في شخصية ما مثل شهد الجميلي تكتمل الصورة وتصبح قطع الماس مجموعة داماس كلاسيكس هي الرفيق الأمثل والانعكاس الاجمل لها؛ لأنه الماس نادر وصاف ونقي يخضع لمعايير صارمة تتعهد بها فورإيفرمارك Forevermark.