بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بالبحر الأحمر

أصيب ظهر، اليوم الاثنين، 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة من موقع الحادثين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص 9747 رحلات الإسكندرية، بالكيلو 60 طريق الغردقة غارب، أسفر عن إصابة كل من مريم وصفى بولس 53 سنة مقيمة بالإسكندرية مصابة بكدمات بالظهر، ومارينا طارق إسحاق 20 سنة مقيمة بالإسكندرية مصابة بكدمات بالظهر، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.

كما تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة جمارك سفاجا رقم 8862 بالكيلو 5 طريق الزعفرانة السويس، أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة هم: آلاء محمد كمال متولى 9 سنوات مصابة بكسر باليد اليسرى وتهتك بعضلة الساعد الأيسر، وعمر محمد كمال 11 سنة

>مصاب بجرح بفروة الرأس 3 سم، ومحمد كمال متولى 36 سنة، وهدى محمد الشحات 33 سنة لا يوجد بهما إصابات ظاهرة، ومقيمين بكفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة.

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