أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بالبحر الأحمر

Google+ Print
بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بالبحر الأحمر بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بالبحر الأحمر
أصيب ظهر، اليوم الاثنين، 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة من موقع الحادثين، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص 9747 رحلات الإسكندرية، بالكيلو 60 طريق الغردقة غارب، أسفر عن إصابة كل من مريم وصفى بولس 53 سنة مقيمة بالإسكندرية مصابة بكدمات بالظهر، ومارينا طارق إسحاق 20 سنة مقيمة بالإسكندرية مصابة بكدمات بالظهر، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج.

كما تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة جمارك سفاجا رقم 8862 بالكيلو 5 طريق الزعفرانة السويس، أسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة هم: آلاء محمد كمال متولى 9 سنوات مصابة بكسر باليد اليسرى وتهتك بعضلة الساعد الأيسر، وعمر محمد كمال 11 سنة
>مصاب بجرح بفروة الرأس 3 سم، ومحمد كمال متولى 36 سنة، وهدى محمد الشحات 33 سنة لا يوجد بهما إصابات ظاهرة، ومقيمين بكفر الشيخ، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب المركزى لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة.


>- بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا فى 4 حوادث متفرقة بالبحر الأحمر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية