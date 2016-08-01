أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القضاء الإدارى يفصل فى استشكال نادى الشمس على حكم حل مجلس إدارته 2أغسطس

Google+ Print
القضاء الإدارى يفصل فى استشكال نادى الشمس على حكم حل مجلس إدارته 2أغسطس القضاء الإدارى يفصل فى استشكال نادى الشمس على حكم حل مجلس إدارته 2أغسطس
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، حجز حكمها فى الاستشكال المقام من الممثل القانونى لنادى الشمس الرياضى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر ببطلان انتخابات نادى الشمس الرياضى، لجلسة 2 أغسطس الجارى.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، قد قضت بقبول دعوى الدكتور عمرو عبد الفتاح التى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادى الشمس.

وكان الدكتور عمرو عبد الفتاح وهانى القلعى، عضوا النادى، أقاما دعوى قضائية لبطلان انتخابات النادى لمخالفتها القانون والدستور.

يذكر أن الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، قضت عام 2012 ببطلان الانتخابات، وعيَّن مجلس إدارة مؤقتًا، وأجريت انتخابات جديدة تم الطعن عليها، وصدر بها القرار.

القضاء الإدارى يفصل فى استشكال نادى الشمس على حكم حل مجلس إدارته 1 أغسطس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365