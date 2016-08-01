جنايات القاهرة تبدأ جلسة محاكمة المتهمين فى قضية "كتائب أنصار الشريعة"

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، محاكمة 23 متهما بإنشاء جماعة على خلاف أحكام القانون وارتكاب جرائم إرهابية، وهى القضية المعروفة إعلاميًا باسم كتائب أنصار الشريعة.

وأثبتت المحكمة فى بداية الجلسة، حضور المتهمين المحبوسين وعددهم 19 والدفاع الحاضر عنهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود ومختار صابر العشماوى وحسن السايس وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.

وكان النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى أشرف عليها المستشار تامر فرجانى المحامى العام الأول للنيابة، أن السيد عطا محمد مرسى 35 سنة ارتكب وآخرون جرائم إنشاء وإدارة جماعة تدعى كتائب أنصار الشريعة وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

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