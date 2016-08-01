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رانييري : تكهنات انتقال “محرز” إلى آرسنال تشتت ذهنه

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رانييري : تكهنات انتقال “محرز” إلى آرسنال تشتت ذهنه رانييري : تكهنات انتقال “محرز” إلى آرسنال تشتت ذهنه

الإيطالي كلاوديو رانييري

صرح الإيطالي كلاوديو رانييري، مدرب ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، اليوم الإثنين، أن التكهنات بشأن الانتقال المحتمل لرياض محرز إلى المنافس أرسنال أصاب اللاعب بحالة من عدم الاستقرار والتشتت.

وقال رانييري لوسائل إعلام بريطانية “ربما تشتت ذهن رياض بعض الشيء بسبب كافة هذه الشائعات والتكهنات، لكن هذه تمثل خبرة للاعبي، من المهم أن يفهم أنه يجب أن يبقى معنا”، ضيفًا “يجب أن يحسن من مستوى لياقته وأن يلعب من أجل الفريق كما حدث الموسم الماضي”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأصبح “محرز” مثار اهتمام كبير عقب تسجيله 17 هدفًا في الدوري، ليساهم في فوز فريقه بلقب الدوري للمرة الأولى بتارخه، وفوزه بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب هذا العام.

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