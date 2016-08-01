مجلس النواب العراقى يبدأ جلسة استجواب لوزير الدفاع خالد العبيدى

بدأ مجلس النواب العراقى، اليوم الاثنين، باستجواب وزير الدفاع خالد العبيدى خلال جلسته الثامنة من الفصل التشريعى الأول للسنة التشريعية الثالثة.

وذكر المكتب الإعلامى لوزير الدفاع العراقى فى بيان صحفى منذ قليل أن العبيدى وصل إلى مقر البرلمان العراقى لحضور جلسة استجواب من قبل نواب الشعب العراقى.

وانطلقت عمليات الجيش العراقى لتحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش الإرهابى عقب تحضيرات عسكرية ولوجستية استمرت لنحو 15 شهرا تخللتها إعادة هيكلة الجيش العراقى وإعادة بناء وتدريب قطاعات عسكرية وتجديد دماء القوات المسلحة العراقية من قادة وآمرين وضباط ومراتب رافقها دخول أسلحة جديدة ومؤثرة فى معركة العراق ضد الإرهابيين لحسم الحرب بأقل التضحيات الممكنة.

وحقق الجيش العراقى انتصارات متلاحقة على الإرهابيين كان آخرها تحرير جزيرة الخالدية التى احتلتها داعش منذ مايقارب 3 سنوات.

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