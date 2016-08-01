إيران: سنواصل دعمنا للشعب والحكومة السورية

أكد مساعد رئيس البرلمان الإيرانى للعلاقات الدولية حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران ستواصل دعمها للشعب والحكومة السورية، مشددا على أن أى حل سياسى يجب أن يوفر للشعب السورى الأرضية المناسبة فى اختيار مستقبل بلادهم دون أى تدخل خارجى.

وأضاف عبد اللهيان خلال حوار مع قناة العالم الإخبارية، أن بعض اللاعبين الاساسيين الأجانب فى الأزمة السورية أرادوا أن يضربوا الاستقرار والأمان فى سوريا وتنحية الرئيس الشرعى للبلاد بشار الأسد، وأرادوا أن يتخذوا قرارات بدلا عن الشعب السورى ليحققوا أهدافهم التى يتطلعون إليها على حد تعبيره.

وزعم عبد اللهيان، أن هيلارى كلينتون المرشحة الأمريكية عن الحزب الديمقراطى شجعت السوريين على حمل السلاح وتخريب البلاد من أجل الإطاحة بالأسد، قائلا وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلارى كلينتون حينما خرجت من مؤتمر ما يسمى بأصدقاء سوريا فى تونس، أعلنت بأن الطريق الوحيد للإطاحة بالرئيس بشار الأسد هو تسليح المعارضة، وشجعت السوريين بأن يحملوا السلاح ويخربوا البلاد من أجل الإطاحة بالأسد.

وأضاف مساعد رئيس البرلمان الإيرانى للعلاقات الدولية، أنه منذ بداية الأزمة السورية قدمت بلاده مشروعا يقوم على الحل السياسى، موضحا أن أحد محاور هذا المشروع هو الحوار الوطنى بين كافة المجموعات من بينها المعارضة السورية وأعضاء المجتمع المدنى من حقوقيين وسياسيين.

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