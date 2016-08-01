أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إيران: سنواصل دعمنا للشعب والحكومة السورية

Google+ Print
إيران: سنواصل دعمنا للشعب والحكومة السورية إيران: سنواصل دعمنا للشعب والحكومة السورية
أكد مساعد رئيس البرلمان الإيرانى للعلاقات الدولية حسين أمير عبد اللهيان، إن إيران ستواصل دعمها للشعب والحكومة السورية، مشددا على أن أى حل سياسى يجب أن يوفر للشعب السورى الأرضية المناسبة فى اختيار مستقبل بلادهم دون أى تدخل خارجى.

وأضاف عبد اللهيان خلال حوار مع قناة العالم ، أن بعض اللاعبين الاساسيين الأجانب فى الأزمة السورية أرادوا أن يضربوا الاستقرار والأمان فى سوريا وتنحية الرئيس الشرعى للبلاد بشار الأسد، وأرادوا أن يتخذوا قرارات بدلا عن الشعب السورى ليحققوا أهدافهم التى يتطلعون إليها على حد تعبيره.

وزعم عبد اللهيان، أن هيلارى كلينتون المرشحة الأمريكية عن الحزب الديمقراطى شجعت السوريين على حمل السلاح وتخريب البلاد من أجل الإطاحة بالأسد، قائلا وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك هيلارى كلينتون حينما خرجت من مؤتمر ما يسمى بأصدقاء سوريا فى تونس، أعلنت بأن الطريق الوحيد للإطاحة بالرئيس بشار الأسد هو تسليح المعارضة، وشجعت السوريين بأن يحملوا السلاح ويخربوا البلاد من أجل الإطاحة بالأسد.

وأضاف مساعد رئيس البرلمان الإيرانى للعلاقات الدولية، أنه منذ بداية الأزمة السورية قدمت بلاده مشروعا يقوم على الحل السياسى، موضحا أن أحد محاور هذا المشروع هو الحوار الوطنى بين كافة المجموعات من بينها المعارضة السورية وأعضاء المجتمع المدنى من حقوقيين وسياسيين.


>نجمة أفلام "بورنو" شهيرة تزور إيران.. تعرف على السبب؟
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017