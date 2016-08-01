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زوجة وعشيقها يقتلان زوجها بالدقهلية بعدما شاهدهما أثناء ممارسة الرذيلة

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زوجة وعشيقها يقتلان زوجها بالدقهلية بعدما شاهدهما أثناء ممارسة الرذيلة زوجة وعشيقها يقتلان زوجها بالدقهلية بعدما شاهدهما أثناء ممارسة الرذيلة
لقى عامل بقرية الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، مصرعه على يد عشيق زوجته بعد مشاهدتهما فى وضع مخل.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من نجاة السعيد عبد العزبز محمد 55 سنة ربة منزل ومقيمة قرية الزهايرة، بغياب نجلها السيد عبده خليل الشرقاوى 35 سنة عامل ومقيم بذات القرية، واشتباهها فى غيابه جنائيًا.

وعلى الفور تم تشكيل فريق البحث حيث توصل إلى وجود علاقة غير شرعية بين كل من زوجة المتغيب وتدعى "عزة ال خ" 26 سنة ربة منزل، والسعيد عطية عبد البديع 35 سنة عامل ويقيمان بذات القرية، وتبين مشاهدة المتغيب لهما أثناء ممارستهما الرذيلة بمنطقة خالية بجوار منزله، وحال توجهه لضبطهما قام الأخير بالتعدى عليه بالضرب بعصا حتى فارق الحياة، وقام بوضع جثمانه داخل جوال كبير وتركاه بمكان الواقعة وفرا هاربين، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبإرشادهما تم العثور على الجثمان والعصا المستخدمة، وتم نقله إلى مستشفى السنبلاوين العام والتحفظ عليه والعصا على تصرفات النيابة، وتم تحرير المحضر رقم 7805 لسنة 2016 إدارى المركز، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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