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3 إطلالات جذابة من حفل "Teen Choice 2016"

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الإثنين 01-08-2016 10:06

أقيم ليلة البارحة حفل اختيار المراهقين "Teen Choice 2016" وقد اختارت كل ممثلة تصميماً عصرياً أنيقاً ولافتاً لحضور هذا الحفل تحديداً، وقد اخترنا منها 3 إطلالات مميزة نعرضها عليك في السطور التالية.


حضرت الممثلة جيسيكا ألبا "Jessica Alba" بتصميم عصري أنيق باللون الأسود، وبنطال طويل وواسع مع "توب" قصير بقصَّة عصريَّة، ونسَّقته مع حقيبة سوداء ناعمة وحذاء كلاسيكي بنفس اللون، واختارت سارة هايلاند "Sarah Hyland" فستاناً جميلاً، يجمع اللونين الأزرق والأحمر، وأكملت إطلالتها بصندل عصري أحمر، أما الشابة لوسي هال"Lucy Hale" فقد تألقت بفستان جذاب يحمل تفاصيل عصرية رائعة باللونين الأبيض والوردي، وأكملت إطلالتها بصندل فضي وحقيبة سهرة فضية جميلة.


شاهدي معنا إطلالات النجمات من حفل "Teen Choice 2016"، وشاركينا برأيك بها.

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سيدتي