انخفاض حاد لسوق المال في طوكيو بعد إجراءات البنك المركزي الياباني

افتتحت سوق المال في العاصمة اليابانية طوكيو على انخفاض حاد، اليوم الاثنين، مع ارتفاع حاد للين عقب بيانات النمو الأمريكية وبعد أن أحبط البنك المركزي الياباني الأسواق بإجراءاته فيما يتعلق ببرنامج التحفيز الخاص به.

> وانتهت تداولات الأسهم في وول ستريت الجمعة في مجملها إيجابية عقب الأرباح القوية التي حققتها شركات التكنولوجيا الرئيسية بالرغم من أن أدائها جاء أضعف من المتوقع.

وبحسب “بي بي سي عربي” قدرت بيانات الربع الثاني للنمو في الولايات المتحدة عند المعدل السنوي 1.2 في المئة وهي نسبة تقل كثيرا عن تلك التي توقعها المحللون والتي تقدر بـ 2.6 في المئة.

> وجاءت الأرقام من أسواق المال العالمية وبيانات الناتج القومي لتدفع بالدولار للتراجع أمام الين وهو ما يعد ملاذا آمنا في وقت يسوده عدم اليقين.

> ولكن الين القوي يعتبر أمرا سلبيا على المصدرين اليابانيين حيث يقلص أرباحهم الخارجية مما يؤثر بدوره على أسعار أسهمهم.

وفي بداية تداولات الإثنين تراجع مؤشر نيكي 0.93 بالمئة أو 153.96 نقطة ليصل إلى 16.415.31 نقطة، وذلك عقب ربح هزيل تحقق الجمعة.