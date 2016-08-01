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الجيش العراقي يحبط 3 عمليات انتحارية بمدينة الشرقاط

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الجيش العراقي يحبط 3 عمليات انتحارية بمدينة الشرقاط الجيش العراقي يحبط 3 عمليات انتحارية بمدينة الشرقاط

ارشيفية

أعلن الجيش العراقي، اليوم الاثنين، عن إحباط 3 عمليات انتحارية في تقاطع الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

ونقل مراسلنا في العراق عن بيان لخلية الإعلام الحربي، أن 3 انتحاريين قتلوا وتم تفجير 3 عربات مفخخة، عندما تصدى الجيش لمحاولة الهجوم الثلاثي الذي استهدف قطعات عسكرية في تقاطع الشرقاط.

وتشن القوات العراقية حاليًا عملية عسكرية للسيطرة على مدينة الشرقاط بالكامل، باعتبار تحرير هذه المدينة خطوة مهمة على الطريق إلى استعادة مدينة الموصل الواقعة على مسافة 100 كيلومتر إلى الشمال من الشرقاط، من أيدي تنظيم “داعش”.

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