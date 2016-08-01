محمد بن راشد يزور شركة " مصدر " ويطلع على مشاريعها الاستثمارية

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " قبل ظهر اليوم مقر شركة أبوظبي لطاقة المستقبل " مصدر " في العاصمة أبوظبي.

وقام سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة مصدر و معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي و سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بجولة تفقدية داخل مرافق وأقسام مدينة مصدر.

واطلع سموه في مستهل جولته على مجسم ضخم لمدينة مصدر عقب بلوغها التمام والتي تقدر مساحتها الإجمالية بنحو ستة كيلومترات مربعة.

واستمع سموه من معالي الدكتور سلطان الجابر إلى شرح حول المشاريع الاستثمارية التي تنفذها مصدر في مجال توليد الطاقة المتجددة من الشمس والرياح في دولة الإمارات والعديد من الدول الشقيقة والصديقة.

ثم وقع سموه خلال الزيارة على الشاشة الإلكترونية الخاصة بكبار الزوار ثم توجه سموه إلى معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا حيث استمع إلى شرح واف حول الأبحاث والدراسات التي يقوم بها منتسبو المعهد من مواطنين وأجانب وخطط المدينة المستقبلية بشكل عام.