نائب يتقدم ببيان عاجل ضد وزيرى الخارجية والهجرة حول مقتل مصرى فى ألمانيا

تقدم النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه ضد وزير الخارجية سامح شكرى، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم، بسبب تخاذلهما فى قضية الشاب المصرى محمد النجار إبن محافظة الغربية، الذى قتل بألمانيا، فى ظروف غامضة، وتباطؤ وتخاذل وزارتى "الخارجية" و"الهجرة"، فى تحقيق مطلب أسرته، لاستعادة جثمان الشاب المقتول، لدفنه فى مسقط رأسه بالغربية.

وأضاف بدراوى فى بيانه العاجل، أن كل الأنباء المتواترة من ألمانيا على لسان أصدقاء الشاب من المصريين، تؤكد أنة قتل على يد الشرطة الألمانية داخل أحد السجون، بمدينه ايسين الألمانية، بعد أن تعرض للتعذيب الوحشى والضرب بالعصى، والصعق بالكهرباء، وانتهاك آدميته، كمواطن، وإنسان، مما أحدث إصابات بالغه، سببت له انفجارا فى المخ، أدى لوفاته.

وطالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، وزارتى "الخارجية" و"الهجرة"، بضرورة توفير المعلومات الكافية عن ظروف مقتل الشاب المصرى، وظروف سجنه، والسبب الحقيقى لوفاته، وأسباب التباطؤ فى استعادة جثمانه، متسائلا، لماذا يتم التفريط فى حقوقه بهذا الشكل المهين ؟!

واستنكر محمد بدراوى، ما قامت به السلطات الألمانية، عندما دفنت جثة الشاب المصرى بعد قتلهن دون أن تكلف نفسها بإخطار أسرته، أو حتى السفارة المصرية فى ألمانيان أو السلطات المصرية المعنية، مما يعد استهتارا واستهانة بحق مواطن مصرى فقد حياته، وانتهكت آدميته، مشدداً على أنه مهما كانت الأسباب، ومهما كان جرم الشاب، إلا أنه لا يمكن قبول أى سبب يبرر قتله بهذه الطريقة الوحشية، ودفنه بهذا الشكل المهين، مطالباً بضرورة التحرك السريع، وتلبية مطالب أسرته، باستعادة الجثة، والحفاظ على كافه حقوقه، وحقوق أسرته لدى الجانب الألمانى .

وشدد في بيانه على أن برلمان الشعب لن يقبل هذا الأمرن ولن يصمت على أى تقصير أو تهاون، ولديه من الصلاحيات الرقابية التى تمكنه من محاسبة أى مسئول يثبت تقصيره وتهاونه فى حقوق المصريين.

نائب برلمانى لـ"خالد صلاح":قرض صندوق النقد حق تاريخى و"أنبوبة أكسجين" للاقتصاد

>