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القبض على 10 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل مزرعة فى الدقهلية

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القبض على 10 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل مزرعة فى الدقهلية القبض على 10 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل مزرعة فى الدقهلية
ألقى ضباط مباحث مركز تمى الامديد، القبض على تشكيل عصابى، اليوم الاثنين، أثناء التنقيب عن الآثار داخل مزرعة مواشى.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية ، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من أهالى قرية الإصلاح التابعة لدائرة المركز، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار.

وعلى الفور انتقل الرائد محمد الشربينى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين وجود حفرة بعمق 10 أمتار داخل مزرعة مواشى ملك عادل جودة السيد الباز، كما تم ضبط ماكينة كهرباء، وأخرى للمياه وماكينة لحام وخرطوم مياه وسيارتين، وضبط 10 متهمين مقيمين بسندوب والأورمان والبوها وكفر الحصة وبلجاى، وتم تحرير المحضر رقم 2421 لسنة 2016 إدارى تمى الأمديد، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.


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