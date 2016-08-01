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الداخلية: العملة الإلكترونية الباب الخلفى لتهريب الأموال للخارج

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الداخلية: العملة الإلكترونية الباب الخلفى لتهريب الأموال للخارج الداخلية: العملة الإلكترونية الباب الخلفى لتهريب الأموال للخارج
قال العميد على أباظة مدير ادارة البحث الجنائى بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن العملة الالكترونية أصبحت الباب الخلفى لتهريب الاموال للخارج، من خلال موقع معين على الانترنت، وأن سعر البتكوين573 دولار ويتعرض للانخفاض والارتفاع.

وأضاف مدير ادارة البحث الجنائى بالادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، فى تصريحات صحفية ، أنه للاسف يتم عن طريق العملة الالكترونية تحويل اموال بطريقة غير شرعية، ويمكن من خلال هذه الأموال شراء الممنوعات مثل المخدرات أو السلاح، وتدعيم الإرهاب وتوفير المال اللازم له، وأن أجهزة الأمن تواجه مثل هذه الجرائم.

يذكر أن البت كوين هو شبكة جامعة توفر نظام جديد للدفع ونقود إلكترونية بشكل كامل، والبت كوين هو أول شبكة دفع غير مركزية تعمل بنظام الند-للند يتم إدارتها بالكامل من قبل مستخدميها بدون أي سلطة مركزية أو وسطاء. من وجهة نظر المستخدم، فالبت كوين يمكن تشبيهها إلى حد كبير بالعملة النقدية الخاصة بالإنترنت. يمكن النظر للبت كوين أيضاً على أنها النظام الدفتري ثلاثي الإمساك الأكثر بروزاً في الوجود.

لا أحد يملك شبكة البت كوين تماماً كما لا يوجد أحد يمتلك التكنولوجيا المحركة للبريد الإلكتروني. البت كوين يتم التحكم بها من قبل جميع مستخدمي البت كوين من جميع أنحاء العالم. بينما يقوم المطورين بتحسين البرنامج، لا يمكنهم فرض تغيير قي بروتوكول البت كوين لإن جميع المستخدمين لديهم مطلق الحرية لإختيار أي برنامج وإصدار يمكنهم استخدامه. من أجل البقاء على توافق مع بعضهم البعض، يحتاج جميع المستخدمين لإستخدام برامج تتماشى مع نفس القواعد. البت كوين يمكن أن تعمل بشكل جيد فقط عندما يكون هناك إجماع وتكامل بين جميع المستخدمين. ولهذا، جميع المستخدمين والمطورين لديهم القدرة والحافز على تبني وحماية هذا الإجماع.


>بعد الانفصال.. عملة البيتكوين الالكترونية تتفوق على الجنيه الإسترلينى
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