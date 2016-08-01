رفض استئناف فرقة" أطفال شوارع" واستمرار حبسهم 15 يوما

>قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الأثنين، برفض الاستئناف المقدم من فرقة أطفال الشوارع على قرار تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة اتهامهم بمحاوله قلب نظام الحكم ونشر فيديوهات مسيئة للدولة، وكما قررت المحكمة استمرار حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

وفيما عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة وطالب حازم صلاح وتميم جبر دفاعا المتهمين بإخلاء سبيلهم بأى ضمان، ولمراعاة ظروفهم كونهم ممثلين مسرح، وان محمود دسوقى أحد أعضاء الفرقة كان مرشحا للانضمام للمسرح الفرنسي.

وكما طالب الدفاع احتياطيا بإخلاء سبيل المتهمين بتدابير احترازية عملا بنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

> وكان محمود عثمان، دفاع الفرقة، تقدم بطلب للاستئناف على قرار حبس المتهمين، وذلك بعد أن قامت النيابة بمواجهة أعضاء الفرقة بتقرير خبراء الصوت، الذى كشف تطابق أصواتهم مع الفيديوهات المتداولة لهم عبر الإنترنت.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، أسندت للمتهمين الأربعة، وهم محمد دسوقى، محمد جبر، محمد عادل، محمد يحيى، عدة اتهامات بينها قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر، وإنشاء جماعة تعمل بعيدا عن مبادئ الدولة، ونشر فيديوهات مسيئة للدولة عبر اليوتيوب.

"أطفال شوارع" قضية حائرة بين نيابتى"أمن الدولة"و"شرق القاهرة".. إنكار أعضاء الفرقة للفيديوهات المتداولة يزيد صعوبة موقفهم .. وأحدهم لـ"اليوم السابع":"مش هنبطل نغنى والفن والمسرح فى دمنا"

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