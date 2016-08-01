أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على أسرة ابتزت فتاة وهددوها بنشر صورها الخاصة عبر المواقع الإباحية

Google+ Print
القبض على أسرة ابتزت فتاة وهددوها بنشر صورها الخاصة عبر المواقع الإباحية القبض على أسرة ابتزت فتاة وهددوها بنشر صورها الخاصة عبر المواقع الإباحية
ألقت مباحث الجيزة القبض على موظف وزوجته ونجلهما لاتهامهم باستغلال صور فتاة لابتزازها والاستيلاء منها على مبالغ مالية بالوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت إدارة مباحث النظم والمعلومات بالجيزة، بلاغا من طالبة يفيد بتعرضها للابتزاز من جانب 3 أشخاص من عائلة واحدة لاستيلائهم على الصور الخاصة بها عبر الحساب الخاص بها بموقع فيس بوك وتهديدها، والاستيلاء منها على مبالغ مالية مقابل عدم استخدامها ونشرها على المواقع الإباحية .

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة طالب بالاشتراك مع والديه وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

مجهولون يستولون على 50 ألف جنيه من خزينة شركة عصائر بأوسيم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365