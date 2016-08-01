القبض على أسرة ابتزت فتاة وهددوها بنشر صورها الخاصة عبر المواقع الإباحية

ألقت مباحث الجيزة القبض على موظف وزوجته ونجلهما لاتهامهم باستغلال صور فتاة لابتزازها والاستيلاء منها على مبالغ مالية بالوراق، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت إدارة مباحث النظم والمعلومات بالجيزة، بلاغا من طالبة يفيد بتعرضها للابتزاز من جانب 3 أشخاص من عائلة واحدة لاستيلائهم على الصور الخاصة بها عبر الحساب الخاص بها بموقع فيس بوك وتهديدها، والاستيلاء منها على مبالغ مالية مقابل عدم استخدامها ونشرها على المواقع الإباحية .

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة طالب بالاشتراك مع والديه وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الوراق محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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