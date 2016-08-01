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بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا فى 4 حوادث متفرقة بالبحر الأحمر

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بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا فى 4 حوادث متفرقة بالبحر الأحمر بالأسماء.. إصابة 11 شخصًا فى 4 حوادث متفرقة بالبحر الأحمر
أصيب اليوم الاثنين 11 شخص فى متفرقة بطرق البحر الأحمر المختلفة الجنوبية والشمالية، وتم نقلهم جميعا عن طريق سيارات مرفق إسعاف البحر الأحمر للمستشفيات القريبة منهم.

الحادث الأول، جاءت بتلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر اخطارًا من غرفة العمليات يفيد انقلاب سيارة ملاكى رقم 1536 سياحة البحر الأحمر، بالكيلو 25 طريق غارب الزعفرانة.

وأسفر الحادث عن إصابة شخص يدعى حسام الدين أحمد أبو الوفاء، 30 سنة، مصاب بجرح قطعى بالشفة السفلى حوالى 3 سم، وتم نقله لمستشفى غارب المركزى.

والحادث الثانى تمثل فى انقلاب سيارة ملاكى رقم 3675 ط. ر. ج، بالكيلو 55 طريق مرسى علم أدفو، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص هم قناوى على حسن 19 سنة مقيم الغردقة مصاب باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وناصر أحمد إبراهيم 37 سنة أدفو، مصاب بجرح متهتك بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، وحمودة على حسن 30 سنة مقيم أدفوا مصاب بجروح سطحية بالجسم وكدمات متفرقة بالجسم وجرح نافذ باليد اليسرى، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

الحادث الثالث، كان بالإخطار الوارد لغرفة عمليات مرفق إسعاف البحر الأحمر، انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 103 طريق سفاجا قنا، مما أسفر عن إصابة شخصين هما ميلاد خلف فكرى 30 سنة مقيم سوهاج مصاب باشتباه كسر بالضلوع مع جرح 3 سم بالدقن، وشنودة الصغير بطرس 47 سنة سوهاج مصاب بكدمة بالصدر وصعوبة بالتنفس، وتم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزى.

ووقع الحادث الأخير، بكمين سفاجا الواقع بالكيلو 5 حيث اصطدم اتوبيس بسيارتين ملاكى اثناء المرور من الكمين مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص هم: محمود شوقى محمد 32 سنة، مقيم سوهاج مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس طوله 6 سم، ورجاء أحمد أحمد 67 سنة مقيمة سوهاج مصابة بآلام بالظهر، وصباح شحاتة أحمد 50 سنة، مقيمة أسيوط مصابة بكدمة بالقدم اليمنى، ووالى الدين عبدالله حسين 60 سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالعاطى محمد حسن 37 سنة مقيم قنا فى حالة غيبوبة، وتم نقلهم لمستشفى سفاجا المركزى، وتم تحرير المحاضر اللازم بالحوادث، وجارى العرض على النيابة العامة.


>- مصرع شخص وإصابة 4 أخرين فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق "غارب/الزعفرانة"
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مصر 365

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