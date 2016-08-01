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دراسة: تناول المكسرات يقلل من الالتهابات والإصابة بأمراض القلب

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دراسة: تناول المكسرات يقلل من الالتهابات والإصابة بأمراض القلب دراسة: تناول المكسرات يقلل من الالتهابات والإصابة بأمراض القلب
كشفت دراسة نشرها الموقع الهندى "بولد سكاى" أن تناول المكسرات تقلل من التهابات الجسم، بعد أن تم إجراء هذه الدراسة على أكثر من 5000 شخص، حيث وجد الباحثون أن زيادة استهلاك المكسرات يرتبط مع انخفاض مستويات الالتهابات فى الجسم التهاب.

وأظهرت النتائج أن تناول المكسرات 5 حصص أو أكثر من كل أسبوع مرتبطة بتقليل الالتهابات فى الجسم، كما وجد أنها تلعب دورا وقائيا ضد الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكر من النوع الثانى.

وحسب التقرير لاحظ الباحثون وجود علاقة بين زيادة استهلاك عين الجمل وانخفاض خطر التعرض للأمراض المزمنة الرئيسية، وبالإضافة إلى ذلك الأشخاص الذين استبدلوا 3 حصص فى الأسبوع من المكسرات بدلا من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والبيض أو الحبوب المكررة لديهم مستويات أقل بكثير من المؤشرات الحيوية للالتهابات.

وأظهرت الدراسة التى نشرت فى المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن الفول السودانى والمكسرات تحتوى على عدد من مكونات صحية تشمل الماغنيسيوم والألياف، ومضادات الأكسدة والأحماض الدهنية غير المشبعة مثل حمض الفا لينوليك، مما لها العديد من الفوائد الصحية.


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