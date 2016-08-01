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3 علاجات منزلية فعّالة لنزيف اللثة

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3 علاجات منزلية فعّالة لنزيف اللثة 3 علاجات منزلية فعّالة لنزيف اللثة

نزيف اللثة (أرشيفية)

يحدث نزيف اللثة عادة أثناء تنظيف الأسنان بالفرشاة، إذا كنت تشكو من هذه الحالة يمكنك الاعتماد على هذه العلاجات المنزلية الفعّالة لوقف النزيف وشفاء جروح اللثة، بحسب ما ذكره موقع “24″ الإماراتي:

امضغ بعض أوراق الجوافة لمنع تورّم اللثة، ووقف النزيف

الصبّار. يُستخدم هلام الصبّار عادة مع مشاكل الجلد، لكن يمكن أيضاً استخدامه لشفاء جروح ونزيف اللثة. يمنع هلام الصبّار تورم والتهاب اللثة، وتستطيع المادة الصمغية التي يحتويها وقف النزيف بشكل فعّال.

أوراق الجوافة. من أفضل العلاجات المنزلية لنزيف اللثة. امضغ بعض أوراق الجوافة لمنع تورّم اللثة، ووقف النزيف. اشطف فمك بالماء والملح بعض مضغ الأوراق. تحتوي أوراق الجوافة على مضادات للأكسدة تمنع الالتهاب، وتشفي الجروح، وتساعد أنسجة اللثة على استعادة حيويتها.

الكركم. اخلط ملعقة صغيرة من الكركم مع نصف ملعقة من ملح الطعام ونصف ملعقة من زيت الخردل، وضع الخليط على اللثة مباشرة مرتين في اليوم. يعتبر هذا الخليط من أكثر العلاجات التي تمنع التهاب اللثة، وتشفي أنسجتها، وتوقف النزيف بسرعة.

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