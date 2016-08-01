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ضبط 311 قضية تموينية و3 طن ونصف سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

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ضبط 311 قضية تموينية و3 طن ونصف سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط ضبط 311 قضية تموينية و3 طن ونصف سولار قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:
> شدد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات التموينية بمراكز وقري المحافظة، لضبط المخالفين والخارجين عن القانون مؤكداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم والوقوف أمام المتعدين على حق المواطن والمتاجرين بقوته.

كانت مباحث بأسيوط، قد قامت بتحرير 311 قضية تموينية متنوعة خلال حملة مكبرة على الأسواق، بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين والصحة للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز.

وقال العميد عصام أبو شقة، مدير إدارة مباحث التموين، إن الحملة تمكنت من ضبط 3 طن و655 لتر سولار ، و258 كيلو من اللحوم ومشتقاتها مجهولة المصدر والمذبوحة خارج المجازر و3250 اسطوانة بوتاجاز تستخدم في غير الغرض المخصص لها ، بالإضافة إلى طن و20 كيلو سكر ناقص الوزن وعدد 45 عبوة محلول ملح ، و عدد 40 من السلع الغذائية وذلك قبل بيعها في السوق السوداء.

وأشار مدير مباحث التموين، إلى التحفظ على المضبوطات ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1980 والقانون رقم 102 لسنة2011، موضحاً أنه جاري عرض تلك المخالفات والمضبوطات والمتهمين على النيابة العامة منوهاً عن إستمرار الحملات، وضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

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أونا

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