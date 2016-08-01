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نشاط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية التعاملات

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نشاط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية التعاملات نشاط جماعي لمؤشرات البورصة في بداية التعاملات

البورصة المصرية

بدأت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الاثنين، بنشاط جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين العرب في المقابل اتجه المحليون والأجانب للبيع.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 0.15% ليصل الى مستوى 7995.12 نقطة.

كما زاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.14 % مسجلاً 1376.6 نقطة.

وكسب لمؤشر “إيجي اكس 20” متعدد الأوزان فسجل بنحو 0.11 % ليبلغ مستوى 8289.39 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70 ” بنحو 0.35 % ليبلغ مستوى 362.81 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100 ” الأوسع نطاقاُ بنحو 0.31% ليبلغ مستوى 785.22 نقطة.

كانت مؤشرات البورصة تراجعت لدى إغلاق تعاملات الأحد – مستهل تعاملات الأسبوع – متأثره بمبيعات المؤسسات وصناديق الإستثمار.

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