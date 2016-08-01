300 ألف جنيه لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحى بسوهاج

مراسل«ONA»:

> حصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، على مبلغ 313 ألف جنيه، دعم مقدم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لتنفيذ وصلات مياه شرب وصرف صحى لغير القادرين.

وأكد المهندس محمد بدرى محمد دين، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في تصريح صحفي، أنه سيتم تنفيذ 160 وصلة مياه شرب بمبلغ 151 ألف جنيه بقرى نزلة القاضي والكوم الأصفر والجبيرات وكوم بدر والحريدية البحرية والحريدية القبلية والقبيصات بمركز طهطا.

وأضاف، أنه سيتم تنفيذ 108 وصلة صرف صحى بمبلغ 162 ألف جنيه بقرية القبيصات بمركز طهطا.