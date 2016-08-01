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نمر يقتحم غرفة فندق على رجل وزوجته في الهند

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نمر يقتحم غرفة فندق على رجل وزوجته في الهند نمر يقتحم غرفة فندق على رجل وزوجته في الهند

نمر (أرشيفية)

اقتحم نمر غرفة نوم زوجين هنديين يقضيان عطلة في بلدة ناينيتال في شمال البلاد.

وقال برامود تيواري، وهو أحد حراس الحياة البرية في ناينيتال، إن ساميت راثور وزوجته شيفاني استيقظا في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد على صوت تحطم زجاج، واكتشفا وجود نمر يتجول في غرفتهما، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقام الفهد، الذي دخل الغرفة بعد كسر زجاج النافذة، بدخول الحمام بعد لحظات. وقال راثور لصحيفة “هندوستان تايمز”: “تغطيت أنا وزوجتي ببطانية عندما رأيت النمر يدخل إلى الحمام، وأسرعت لإغلاق الباب عليه واتصلت بإدارة الفندق”.

وتم إرسال فريق من إدارة الغابات للسيطرة على النمر، إلا أنه قفز إلى الخارج عبر جهاز التهوية في الحمام، وهرب إلى غابة مجاورة قبل وصول الفريق.

يذكر أن النمور وغيرها من الحيوانات البرية عادة ما تضل طريقها إلى شوارع المدن والبلدات في الهند، وفي بعض الأحيان تهاجم السكان.

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