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مدرب توتنهام: اضطررت لإخفاء غضبي من هزيمة نيوكاسل بسبب اليورو

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مدرب توتنهام: اضطررت لإخفاء غضبي من هزيمة نيوكاسل بسبب اليورو مدرب توتنهام: اضطررت لإخفاء غضبي من هزيمة نيوكاسل بسبب اليورو

ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي

أعرب  الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن غضبه بعد هزيمة الفريق بخماسية مقابل هدف أمام نيوكاسل في ختام البريميرليج الموسم الماضي.

وقال بوكيتينو، في تصريحات لصحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، اليوم الإثنين: “إن الشعور بعد الهزيمة أمام نيوكاسل، كان رهيبًا، لقد مر عدة أشهر على هذه الواقعة، إلا أنها جعلتني في مزاج سيء طوال فصل الصيف”.

وأضاف: “لقد قتلت عطلتي، رغم ذهابي إلى برشلونة وجزر البهاما مع عائلتي، إلا أنني كنت في مزاج سيئ … لم يكن هناك وقت لاستيعاب الهزيمة أمام نيوكاسل؛ لأن الموسم انتهى بعدها، لم يكن لدي الفرصة لتبادل مشاعري مع لاعبي فريقي في اليوم التالي وقتلهم!”.

وتابع: “عادة عندما تخسر وأنت مستاء من اللاعبين يكون لديك فرصة لتعبر عما تشعر، لكن بعد مباراة نيوكاسل لم يكن ذلك ممكنًا؛ لأن العديد من لاعب فريقي كانوا ذاهبين للمشاركة في اليورو، لذلك اضطررت للاحتفاظ بذلك داخلي طوال الصيف”.

وأتم: “حتى عندما كتبت رسائل نصية إلى لاعبي فريقي، أتمنى فيها التوفيق لهم في اليورو، اضطررت أيضًا لإخفاء مشاعري الحقيقية عن مباراة نيوكاسل”.

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