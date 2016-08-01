5 فوائد تعود على جسمك عند اتخاذ قرار الإقلاع عن القهوة.. تعرف عليها

يبدأ الكثيرون يومهم بتناول القهوة، بغرض التركيز والقدرة على الاستيقاظ، وهو ما يجعلهم عاشقين لها ويتحول فنجان القهوة فى الصباح إلى كميات كثيرة متتالية على مدار اليوم.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن تناول الكثير من القهوة يمكن أن يؤدى إلى آثار جانبية مثل الحموضة، رائحة الفم الكريهة، والأرق، والقلق، والغثيان، والصداع، وارتفاع ضغط الدم.

وحسب التقرير أن عندما يحاول الشخص الإقلاع عن شرب القهوة، يواجهه بعض التغييرات الإيجابية والسلبية فى الجسم، كما أن المكون الرئيسى بها هو الكافيين الذى يتسبب إلى إدمان ويعمل على تحفيز الجهاز العصبى المركزى للجسم البشرى وجعل الدماغ أكثر نشاطا.

وفى هذا الإطار يذكر التقرير ما يحدث الجسم عند اتخاذ قرار الإقلاع عن شرب القهوة،

ويتضمن الآتى:

1. فقدان الوزن إذا كنت الشخص الذى يحب اتخاذ القهوة الخاص بك مع الكثير من السكر أو كريم، ثم إذا قمت بإنهاء شرب القهوة، يمكن أن تجعل فقدان الوزن مهمة أسهل من ذلك بكثير.

2. الصداع، لأنه بمجرد التوقف عن شرب القهوة، يبدأ جسمك يتلهف على الكافيين، وكذلك تنتج كميات أقل من هرمون الدوبامين لفترة من الوقت، مما تسبب الصداع.

3. يمكن الأسنان أن تكون أكثر بياضا، لأن القهوة تجعل الأسنان مشوهة وصفراء اللون، لذلك يمكن أن الإقلاع عن القهوة يجعل أسنانك أكثر صحة وأكثر بياضا.

4. عدم القدرة على التركيز آخر أعراض الانسحاب من إدمان الكافيين هو التهيج والأرق، هذه الأعراض يمكن أن تقلل مستويات التركيز وتعرقل الأنشطة اليومية.

5. بعد الاقلاع عن القهوة يعتاد الشخص الهدوء مرة واحدة، وذلك لنقص كمية الكافيين فى الجسم، فقد تبدأ بالشعور أكثر هدوءا بكثير وتلاحظ أيضا انخفاضا فى الأرق.

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