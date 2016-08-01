ضاحى خلفان: عبد الله النفيسى يسعى لهدم وحدة الصف الخليجى

أكد ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، أن الدكتور عبدالله النفيسى المحلل السياسى الكويتى يسعى لهدم وحدة الصف الخليجى.

وأضاف فى تغريدات له على "تويتر": أن الإماراتيين لن يتنازلوا عن ملاحقة عبدالله النفيسى، وأن مقاضاته مطلب شعبى إماراتى.

وتابع: "نحن كمواطنين إماراتيين نتوجه إلى سعادة النائب العام الإماراتى بتوجيه استدعاء لاستجواب عبدالله النفيسى فى التهم التى رمى بها الإمارات".

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