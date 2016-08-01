قضاء الرمادى بالعراق: عودة 50 ألف أسرة نازحة خلال الأشهر السبعة الماضية

أعلن قائم مقام قضاء الرمادى بمحافظة الأنبار بالعراق إبراهيم العوسج اليوم الاثنين، عن عودة 50 ألف أسرة نازحة إلى المدينة.

وقال العوسج - فى حديث لـقناة "السومرية نيوز" - إن أكثر من 50 ألف أسرة نازحة ومهجرة عادت إلى أحياء ومناطق مركز مدينة الرمادي، خلال فترة السبعة أشهر الماضية".

وأضاف العوسج "هناك إقبال كبير حتى الآن لعودة الأسر النازحة لمركز الرمادى”، لافتا إلى أن "عودة أهالى القضاء جاء بعد استقرار الوضع الأمنى فى الرمادى”.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر حررت مدينة الرمادى نهاية العام الماضى من تنظيم "داعش"، وسيطرت عليها بعد التحرير.