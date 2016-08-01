أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قضاء الرمادى بالعراق: عودة 50 ألف أسرة نازحة خلال الأشهر السبعة الماضية

Google+ Print
قضاء الرمادى بالعراق: عودة 50 ألف أسرة نازحة خلال الأشهر السبعة الماضية قضاء الرمادى بالعراق: عودة 50 ألف أسرة نازحة خلال الأشهر السبعة الماضية
أعلن قائم مقام قضاء الرمادى بمحافظة الأنبار بالعراق إبراهيم العوسج اليوم الاثنين، عن عودة 50 ألف أسرة نازحة إلى المدينة.

وقال العوسج - فى حديث لـقناة "السومرية نيوز" - إن أكثر من 50 ألف أسرة نازحة ومهجرة عادت إلى أحياء ومناطق مركز مدينة الرمادي، خلال فترة السبعة أشهر الماضية".

وأضاف العوسج "هناك إقبال كبير حتى الآن لعودة الأسر النازحة لمركز الرمادى”، لافتا إلى أن "عودة أهالى القضاء جاء بعد استقرار الوضع الأمنى فى الرمادى”.

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر حررت مدينة الرمادى نهاية العام الماضى من تنظيم "داعش"، وسيطرت عليها بعد التحرير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365