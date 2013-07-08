السعودية أبقت إنتاج النفط مستقرا في يونيو عند 9.6 مليون برميل يوميا

كتب : رويترز الإثنين 08-07-2013 19:36

قال مصدر بصناعة النفط اليوم إن السعودية أنتجت نحو 9.6 مليون برميل يوميا من النفط في يونيو، دون تغير عن مايو.

وأضاف المصدر أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ضخ 9.5 مليون برميل يوميا في السوق المحلية وفي أسواق التصدير، وخزن 100 ألف برميل يوميا.

نوكانت السعودية أمدت السوق بنحو 9.6 مليون برميل يوميا في مايو، ورفعت الإنتاج فيه بواقع 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع أبريل، وهو إجراء عادي خلال أشهر الصيف لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

وعادة ما يكون الطلب على الكهرباء في السعودية مرتفعا في يونيو عنه في مايو، حسبما تفيد بيانات رسمية.