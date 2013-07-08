أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

السعودية أبقت إنتاج النفط مستقرا في يونيو عند 9.6 مليون برميل يوميا

Google+ Print
السعودية أبقت إنتاج النفط مستقرا في يونيو عند 9.6 مليون برميل يوميا السعودية أبقت إنتاج النفط مستقرا في يونيو عند 9.6 مليون برميل يوميا

كتب : رويترز الإثنين 08-07-2013 19:36

قال مصدر بصناعة النفط اليوم إن أنتجت نحو 9.6 مليون برميل يوميا من النفط في يونيو، دون تغير عن مايو.

وأضاف المصدر أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ضخ 9.5 مليون برميل يوميا في السوق المحلية وفي أسواق التصدير، وخزن 100 ألف برميل يوميا.

نوكانت السعودية أمدت السوق بنحو 9.6 مليون برميل يوميا في مايو، ورفعت الإنتاج فيه بواقع 300 ألف برميل يوميا مقارنة مع أبريل، وهو إجراء عادي خلال أشهر الصيف لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

وعادة ما يكون الطلب على الكهرباء في السعودية مرتفعا في يونيو عنه في مايو، حسبما تفيد بيانات رسمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً

مصر والسعودية يتفقان على إجراء مشاورات سياسية بالقاهرة قريباً