الأحد..بدء سحب كراسات شروط 58 ألف قطعة أرض بمختلف المدن الجديدة

>أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم الأحد المقبلبدء سحب كراسات الشروط والمواصفات، من فروع بنك التعمير والإسكان، والتقدم للحجز بالمرحلة التكميلية لـ58869 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعى والمتميز والأكثر تميزاً، بمساحات تتراوح بين 209م2 و1500م2، وذلك للحاجزين بالمرحلة الأولى والتى تم خلالها طرح 21398 قطعة أرض فى الفترة من 17/4/2016 وحتى 2/6/2016، ولم يوفقوا فى الحصول على قطعة أرض فى القرعة العلنية التى يتم إجراؤها خلال الفترة من 17/7/2016 وحتى 11/8/2016، مؤكداً سريان كافة الشروط الواردة بالإعلان السابق نشره عن حجز قطع أراضى المرحلة الأولى، والشروط الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمرحلة الأولى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له، "يبدأ سحب كراسات الشروط والتقديم للحاجزين بقطع أراضى الإسكان المتميز والأكثر تميزاً ابتداء من يوم الأحد 7/8/2016 وحتى يوم الخميس 25/8/2016، كما يبدأ سحب كراسات الشروط والتقديم للحاجزين بقطع أراضى الإسكان الاجتماعى ابتداء من يوم الأحد 18/9/2016 وحتى يوم الأربعاء 5/10/2016.

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