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«الخارجية» تنفي طلب وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة الأثيوبي

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«الخارجية» تنفي طلب وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة الأثيوبي «الخارجية» تنفي طلب وساطة إسرائيل في ملف سد النهضة الأثيوبي

أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية (أرشيفية)

نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، صحة ما تناولته إحدى الصحف بشأن طلب وساطة إسرائيل فى ملف سد النهضة، وتطرق مباحثات وزير الخارجية سامح شكري إلى هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل.

وأشار “أبو زيد”،  إلى أن مباحثات شكري مع المسئولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة تركزت على سبل حل القضية الفلسطينية وبعض الملفات السياسية المرتبطة بالعلاقات الثنائية.

وأكد أن الإطار التعاوني الثلاثى القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان، كفيل بأن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأن اتفاق إعلان المبادىء الموقع بينهم فى مارس من العام الماضي بالخرطوم، هو الإطار الحاكم للعلاقة الثلاثية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.

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