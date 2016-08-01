الخارجية: مصر لم تطلب وساطة إسرائيل فى ملف سد النهضة

نفى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، ما تردد حول طلب مصر وساطة إسرائيل فى ملف سد النهضة، وتطرق مباحثات وزير الخارجية سامح شكرى إلى هذا الموضوع خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل، صحة هذا الحديث جملة وتفصيلا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى أن مباحثات شكرى مع المسئولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة تركزت على سبل حل القضية الفلسطينية، وبعض الملفات السياسية المرتبطة بالعلاقات الثنائية.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أن الإطار التعاونى الثلاثى القائم بين مصر وإثيوبيا والسودان كفيل بأن يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأن اتفاق إعلان المبادىء الموقع بينهم فى ٢٣ مارس ٢٠١٥ بالخرطوم، هو الإطار الحاكم للعلاقة الثلاثية فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.

- اتصال بين سامح شكرى وجون كيرى حول جهود مصر لحل أزمات ليبيا وسوريا وفلسطين

>