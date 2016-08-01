شباب البرنامج الرئاسى يعرضون رؤيتهم لتطوير المنظومة الصحية

واصل المنتدى الأول لنماذج محاكاة الدولة المصرية أعماله لليوم الثانى، حيث بدأ قبل قليل، بورشة العمل الأولى حول رؤية تطوير المنظومة الصحية "ورشة الشؤون الصحية" وتحدث فيها عدد من طلاب البرنامج الرئاسى حول رؤيتهم عن المنظومة الصحية فى مصر ، وأوضاع الأطباء والممرضين وكيفية النهوض بتلك المنظومة، وتوفير خدمة طبية متميزة وعلاج للمواطنين المصريين كافة.

ويحضر الجلسة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والدكتورة هالة يوسف عضو المجلس التخصصى التابع لرئاسة الجمهورية.

ويهدف نموذج محاكاة الدولة المصرية للتعرف على رؤية الشباب حول المشكلات التى تواجه مصر، واقتراح الحلول المناسبة والواقعية لها.

يعقد المنتدى الأول لنماذج المحاكاة للدارسين فى برنامج الرئاسة لتأهيل الشباب للقيادة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبإشراف مباشر من مكتب رئيس الجمهورية.

شباب البرنامج الرئاسى يطرحون رؤاهم لأوضاع الدولة المصرية فى نماذج محاكاة

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