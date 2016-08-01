رئيس "العربية للتصنيع": بدء التشغيل التجريبى لصوامع غلال عملاقة نهاية الشهر

قال الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، أنه سيتم فى نهاية شهر أغسطس الحالى، التشغيل التجريبى لصومعة غلال عملاقة بقدرة 70 ألف طن بدمياط، وصومعة أخرى بالعامرية بمحافظة الإسكندرية بقدرة 60 ألف، كما سيتم بدء التشغيل التجريبي لشفاطات غلال عملاقة فى عدد من المحافظات.

جاء ذلك خلال تدشين القطار التاسع والأخير المكيف، الذى سيعمل على الخط الأول لمترو الأنفاق، وذلك بحضور كلا من جلال سعيد وزير النقل وطاهر قابيل وزير الصناعة، وعدد من قيادات الوزارتين، وعدد من قيادات الهيئة العربية للتنصيع، وذلك بمصنع "سيماف" التابع للهيئة بحلوان، كما شهد الاحتفال بتسليم قطار «vip»، لصالح هيئة السكة الحديد، لينضم إلى أسطول الهيئة.

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