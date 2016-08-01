ضبط رئيس مكتب تموين وصاحب محل بقالة لاستيلائهما على أموال الدعم بالقاهرة

تمكن رجال مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط رئيس مكتب تموين، وصاحب محل تموينى، لاستيلائهما على أموال الدعم المخصصة للمواطنين فى منشأة ناصر.

وكانت معلومات وردت لشرطة التموين، تفيد بقيام رئيس مكتب تموين وصاحب محل تموين بعدم تسليم البطاقة التموينية الذكية المستخرجة منذ ديسمبر 2016 الخاصة بأحد المواطنين، واستيلائهما على أموال الدعم بدون علمه ودون وجود مسوغ قانونى لحسابهما الشخصى.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين، وتبين استيلائهما على 3354 جنيها دون وجه حق، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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