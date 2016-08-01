مساعد وزير الصحة: بدء صرف علاج فيروس سى بدون انتظار فى 153 مركزا

أكد الدكتور يحيى الشاذلى، أستاذ الكبد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مساعد وزير الصحة لأمراض الكبد، أنه بعد الإعلان عن انتهاء قوائم الانتظار منذ يوم الجمعة الماضى الموافق 29 يوليو الماضى، أصبح بإمكان المريض الدخول الى الموقع للتسجيل، ويتم تحديد ميعاد ومكان صرف العقار وصرف العلاج فورا دون انتظار.

وقال الدكتور يحيى الشاذلى إنه بمجرد دخول المريض وتسجيله فى الموقع يتم تقييم المريض فورا، وبعد إجراء التشخيص وتقييم الحالة ويتم صرف العلاج له فورا.

وأشار الدكتور يحيى الشاذلى إلى أن عدد المراكز الموجودة حاليا التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بالإضافة إلى مراكز التأمين الصحى حوالى 153 مركزا، موضحا أنه تم الانتهاء من قوائم الانتظار والوقوف طوابير لانتظار الحصول على العلاج.

وأشار إلى أن وزارة الصحة وضعت خطة للمسح الشامل عن فيروس سى لعلاج جميع المرضى، ستبدأ الخطة بالطلبة بالجامعات، والعاملين فى الحقل الطبى، والسجون والفئات الأكثرعرضة للإصابة، مشيرا إلى أنه فى انتظار صدور قرار رئيس الوزراء بإصدار قرار المسح الشامل.

وأكد أن تعطل موقع وزارة الصحة وهو"www.nccvh.org.eg" والخاص بتسجيل المرضى كان بسبب قيام" هكرز" بالدخول على الموقع، مما ادى لتوقفه، وأنه سيتم استئناف العمل لإستقبال الطلبات.

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