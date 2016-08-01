أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قريبا.. حليب الصراصير وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية

Google+ Print
قريبا.. حليب الصراصير وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية قريبا.. حليب الصراصير وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية
إذا كنت ممن شعروا بالملل من تناول الوجبات الخفيفة التقليدية مرارا، فتنصحك أحدث الأبحاث الأمريكية بتجربة أحدث الصيحات الغذائية "حليب الصراصير" الغنى بالعناصر الغذائية الهامة واللازمة لوظائف الجسم.

توصل فريق دولى من العلماء إلى أن حليب الصراصير أكثر قيمة غذائية وفائدة للإنسان من حليب الأبقار، حيث تم تحليل السائل الموجود فى منتصف القناة الهضمية للصراصير، والتى تحمل كميات وفيرة من حليب الصراصير.

وأوضح العلماء أن هذه القناة الهضمية تعمل على إفراز الحليب لتمكن الصراصير من إطعام صغارها، فى الوقت الذى تسعى فيه الأبحاث إلى محاولة إيجاد وسيلة لاستخراج هذا الحليب لتحويله إلى " سوبر فوود".

وترجع أسباب اعتقاد العلماء فائدة وأهمية هذا الحليب لصحة الإنسان، لاحتوائه على كل ما يلزم الإنسان من عناصر غذائية من دهون، سكريات، وبروتينات، إلا أن ذلك لا يعنى الاتجاه لإنشاء مزارع لإنتاج حليب الصراصير، بل عزل "المركب البروتينى" القادر على عزل واستنباط مركب البروتين المتواجد فى هذا الحليب، القادر على المساعدة فى حل مشكلة الغذاء فى المستقبل.


>- من "فاتن حمامة" للصرصار على العلبة.. كيف تطورت "السجاير" فى 20 سنة؟
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365