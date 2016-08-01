لليوم الثالث.. انقطاع الكهرباء عن مركزى الشيخ زويد ورفح

تواصل لليوم الثالث على التوالى انقطاع الكهرباء عن مركزى الشيخ زويد ورفح، وقال الأهالى إن الانقطاع تم منذ يومين ولايزال يتواصل وهو ماتسبب فى التأثير أيضا على حصولهم على مياه الشرب التى تعمل المحطات الخاصة بتوفيرها على التيار الكهربائى وتضرر المزارع التى تروى من مياه أبار تعتمد على ماكينات رفع تعمل بالكهرباء.

وقال مصدر بشركة الكهرباء إن عطل تعرضت له محطة كهرباء الوحشى المغذيه لمنطقتى الشيخ زويد، وأضرار فى خط الـ 66 الناقل للتيار من العريش لهذه المحطة وجار إصلاح الأعطال.

بالصور.. انقطاع الكهرباء بالشيخ زويد ورفح يثير غضب السيناوية.. خسائر بالجملة فى المزارع.. والأهالى يقدمون روشتة علاج للمشكلة.. ويؤكدون: الحل فى استبدال الخط الهوائى بأرضى للخروج من المأزق