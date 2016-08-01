أخبار فلسطين..قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 30 فلسطينيا فى الضفة الغربية

نفذ الجيش الإسرائيلى، عمليات دهم واعتقال واسعة فى مختلف مدن الضفة الغربية اعتقل خلالها أكثر من 30 فلسطينيا. وذكرت قناة "سكاى نيوز"الاثنين، أن قوات الاحتلال صادرت 3 مخارط لتصنيع الحديد، زعمت أنها تستخدم لصناعة أسلحة أوتوماتيكية استخدمت فى عمليات ضد الجيش والمستوطنين فى الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلى اعتقل، الأسبوع الماضى، 9 فلسطينيين فى مناطق متفرقة فى الضفة الغربية، ونقلهم للتحقيق لدى أجهزة المخابرات.

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