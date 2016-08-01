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المبعوث الأممى لدى ليبيا يدعو السلطات الأمنية للتحقيق فى اختفاء مصور صحفى

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المبعوث الأممى لدى ليبيا يدعو السلطات الأمنية للتحقيق فى اختفاء مصور صحفى المبعوث الأممى لدى ليبيا يدعو السلطات الأمنية للتحقيق فى اختفاء مصور صحفى
أعرب المبعوث الأممى لدى ليبيا مارتن كوبلر، عن حزنه الشديد لسماعه خبر فقدان الاتصال بمصور قناة ليبيا «سليم الشبل» عندما كان يغطى مظاهرة فى ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس الجمعة الماضية.

وحث كوبلر، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» اليوم، السلطات الأمنية فى طرابلس بالتحقيق فى اختفاء مصور قناة "ليبيا" ومعرفة مكان وجوده وإطلاق سراحه سليما.

يذكر أن السفير البريطانى لدى ليبيا بيتر ميليت، أعرب عن أسفه أمس لاختفاء المصور الصحفى سليم الشبل، وعلق عبر حسابه بـ «تويتر» قائلا: «احترام حرية الصحافة والتعبير من دعائم الديمقراطية»، وكانت قناة «ليبيا» قد أعلنت اختفاء الشبل عقب تغطيته تظاهرة يوم الجمعة فى ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس.
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