الماء واللبن.. الاختيار الأفضل لتناولهما أثناء ممارسة التمارين الرياضية

ينصح خبراء التغذية الرياضيون بأهمية تناول المياه أثناء ممارسة التدريب الرياضى، ولكن يبقى السؤال المحير كيفية تناول المياه أثناء التدريب بصورة صحيحة؟ وما هى المشروبات الصحية التى يمكن تناولها أثناء التدريب الرياضى؟

ويجيب على هذا التساؤل خبراء الكلية الأمريكية للطب الرياضى على الموقع الأمريكى "هيلث" ويقولون: "تناول المياه أثناء التمرين الرياضى يساعد الجسم على أداء التمرين بطريقة أفضل، عن طريق تنظيم درجة حرارة الجسم، ونقل المواد المغذية إلى كل أجزاء الجسم".

ويبقى اختيار المشروبات الصحيحة هو الإجراء الأمثل الذى يجب أن يتبعه الرياضيون أثناء أدائهم للتدريب، ويكتفى الرياضى بتناول المياه فى حالة قيامه بالتدريب لمدة ساعة فقط، ولكن من يمارسون الرياضة لمدة تصل إلى 3 ساعات أو أكثر عليهم تناول حليب الشيكولاتة بدون سكر، حتى يحصل الجسم على الصوديوم والكالسيوم، بالإضافة إلى وجبة الكربوهيدرات قبل التدريب للتزويد بالوقود وإعطاء الطاقة والبروتين له.

ويؤكد الخبراء أنه لا يوجد كمية محددة من المياه يجب أن يتناولها الرياضى أثناء التمرين، ولكن تناول المياه تكون على حسب إحساس الفرد بالعطش، وهناك بعض خبراء التغذية ينصحون بأهمية تناول القليل من الماء كل ربع ساعة فى التدريب، ولكن فى حالة الشعور بالعطش طوال الوقت يجب أن يلبى الرياضى نداء جسمه للمياه.

وهناك بعض الرياضيين يقومون بتناول كميات مياه بصورة كبيرة تعد أكثر من حاجة الجسم، وهذا خطأ كبير، حيث إنه يؤدى بهم إلى أعراض الانتفاخ والغثيان أثناء قيامهم بالتدريب الرياضى.

ويفضل تناول مجموعة من البروتينات والكربوهيدرات أثناء التدريب واللبن أفضل مكون أساسى لهم، وينصح خبراء التغذية بأهمية تناول المياه قبل وأثناء التمرين لأنها فكرة ليست سيئة بل تساعد فى حرق الدهون أثناء التمرين.

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