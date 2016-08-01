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أخبار اليمن.. مصرع 6 يمنيين فى حضرموت غرقا بسبب السيول

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أخبار اليمن.. مصرع 6 يمنيين فى حضرموت غرقا بسبب السيول أخبار اليمن.. مصرع 6 يمنيين فى حضرموت غرقا بسبب السيول
توفى ستة مواطنين يمنيين، بمحافظة حضرموت جنوب شرقى اليمن غرقا بسبب السيول التى اجتاحت مناطق فى المحافظة نتيجة الأمطار الغزيرة، التى تعرضت لها المحافظة طوال اليومين الماضيين.

وصرح مصدر محلى لموقع حضارم نت بأن المتوفين كانوا فى مناطق مختلفة .. وقال إن السيول تسببت فى تهدم حوالى 6 منازل بصورة كلية أو جزئية ، كما تسببت فى جرف سيارة غاز مقطورة بمدينة سيئون مما أدى الى انفجارها وجرف سيارة نقل أخرى وتحطمها وتوقفت حركة السير أثناء تدفق سيول الأمطار.

وكان اللواء أحمد سعيد بن بريك محافظ حضرموت قد طلب من السلطات المحلية رفع حالة الطوارئ وتشكيل غرف عمليات بعد الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها منذ مغرب أمس الأول وتدفق السيول فى مناطق وادى وهضبة وساحل حضرموت وشدد على ضرورة منع أى أضرار قد يتعرض لها مدرج مطار سيئون وطالب المواطنين بالحذر والابتعاد عن مجارى السيول والوديان .

وقد حذر المركز الوطنى المواطنين فى مختلف المحافظات اليمنية وسائقى المركبات فى المرتفعات الجبلية من التدفق المفاجئ للسيول فى الوديان ومن خطر الانهيارات الصخرية فى الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب السيول بالإضافة الى التدنى الملحوظ فى مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وهطول الأمطار الغزيرة.

ونبه على الصيادين بعدم الدخول فى عمق البحر بسبب ارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح.. مشيرا إلى استمرار حالة عدم الاستقرار فى الأجواء فى مختلف المناطق فى البلاد التى شهدت معظم محافظاتها أمطارا غزيرة منذ عدة أيام.

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مصر 365