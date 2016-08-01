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استئناف فرقة "أطفال شوارع" على حكم حبسهم اليوم

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استئناف فرقة "أطفال شوارع" على حكم حبسهم اليوم استئناف فرقة "أطفال شوارع" على حكم حبسهم اليوم
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، الاستئناف المقدم من فرقة أطفال شوارع، على قرار حبسهم 15 يوما عقب اتهامهم بمحاوله قلب نظام الحكم ونشر فيديوهات مسيئة للدولة.

وكان تميم جبر، دفاع الفرقة، تقدم بطلب للاستئناف على قرار حبس المتهمين، وذلك بعد أن قامت النيابة بمواجهة أعضاء الفرقة بتقرير خبراء الصوت، الذى كشف تطابق أصواتهم مع الفيديوهات المتداولة لهم عبر الإنترنت.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول، أسندت للمتهمين الأربعة، وهم محمد دسوقى، محمد جبر، محمد عادل، محمد يحيى، عدة اتهامات بينها قلب نظام الحكم، والتحريض على التظاهر، وإنشاء جماعة تعمل بعيدا عن مبادئ الدولة، ونشر فيديوهات مسيئة للدولة عبر اليوتيوب.

تأجيل استئناف فرقة أطفال شوارع إلى جلسة 1 أغسطس المقبل
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