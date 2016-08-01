اليوم.. موقع التنسيق الإلكترونى يغلق باب تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى

أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن موقع التنسيق الإلكترونى التابع للوزارة سيغلق باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق فى السابعة مساء اليوم الاثنين، مشيراً إلى أنه لا توجد نية لدى الوزارة لمد فترة تسجيل الرغبات للطلاب.

وأضاف "عطا"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه على الطلاب المتبقين بالمرحلة الأولى للتنسيق الدخول على الموقع الإلكترونى وتسجيل رغباتهم، قائلا:"المتخلفون عن تسجيل الرغبات من طلاب المرحلة الأولى من التنسيق لا يلومون إلا أنفسهم، لأنهم سيكونون مقصرين فى حق مستقبلهم".

وشدد على ضرورة عدم تهاون الطلاب فى تسجيل رغباتهم، مؤكداً أن الوزارة جعلت عدد الرغبات 60 رغبة بدلا من 48، ويجب ملء جميع الرغبات الخاصة بهم حتى لا يقعوا فى مصيدة استنفاد الرغبات.

وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق الخميس الماضى، وتستمر حتى اليوم الاثنين، بإجمـــــــــالى 127413 طالباً وطالبة بحد أدنى 396 درجة فأكثر بنسبة 96.6% فأكثر بالنسبة للشعبة العلمية "علمى علوم"، ويبلغ عدد طلابها 26970 طالباً وطالبة.

وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى للشعبة الهندسية بـ380 درجة فأكثر بنسبة 92.7% فأكثر، بـ19927 طالباً، و328 درجة فأكثر للشعبة الأدبية أى بنسبة 80% فأكثر ويبلغ عدد طلاب هذه الشعبة 80516 طالباً.

غدا آخر أيام تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق.. "التعليم العالى": المتخلفون لا يلومون إلا أنفسهم.. مصدر: إعلان النتيجة السبت المقبل.. و120 ألف طالب سجلوا رغباتهم

>