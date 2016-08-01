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وزير الثقافة الأردنى يؤكد أهمية دور الفنانين والمثقفين العرب فى مواجهة التطرف

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وزير الثقافة الأردنى يؤكد أهمية دور الفنانين والمثقفين العرب فى مواجهة التطرف وزير الثقافة الأردنى يؤكد أهمية دور الفنانين والمثقفين العرب فى مواجهة التطرف
أكد وزير الثقافة الأردنى عادل الطويسى، أمس الأحد، على أهمية دور الفنانين والمثقفين العرب فى مواجهة التطرف من من خلال مقارعة الفكر بالفكر والتركيز على الجوانب المشتركة لهذه الأمة للخروج بنموذج يخص ويعنى العرب والمسلمين.

وشدد الطويسى ، خلال لقائه مع رئيسى اتحاد الكتاب فى علاء عبدالهادى وتونس صلاح الدين الحمادى بحضور رئيس رابطة الكتاب الأردنيين زياد أبولبن ، على أهمية الدور الذى تقوم به المؤسسات الثقافية العربية والاتحادات المختلفة فى تحفيز المثقف العربى على المشاركة فى المشهد الثقافى العربى والتفاعل معه فى ظل ما تشهده الأمة من هجمات شرسة على منظومة القيم المجتمعية من قبل جهات تدعى أنها صاحبة فكر وركيزتها التطرف والعنف.

وقال إن التطرف ليس نتاج الفقر والبطالة والتضييق على الحريات فقط، ولكن النماذج التى نراها من حولنا تبين أن هناك أسبابا أخرى بدليل أن الإرهاب ضرب دولا تتمتع بمستوى اقتصادى لافت وأخرى تتمتع بالحرية والديمقراطية ، مبينا أن التحليل المنطقى يقول إن هناك مشكلة حقيقية فى نشر هذا الفكر الذى يدعو للتطرف ولا يقبل الآخر ويمارس الإقصاء.

ومن جهته .. أكد رئيس اتحاد كتاب مصر على ضرورة المحافظة على بنية الوطن العربى التى تشكل معا نسيجا مترابطا تركز فيه على المواطنة التى تقوم على مبدأ الحقوق والواجبات ، فيما أكد رئيس اتحاد الكتاب التونسيين على أهمية المحافظة على هذا النسيج والبناء عليه.

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مصر 365

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