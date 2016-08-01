بالصور.. مزلقان الجرس بطلخا بدون بوابات أو إشارات تنبيه ويهدد حياة الآلاف

يتعرض الآلاف من سكان مدينة طلخا، للخطر الداهم يوميا، بسبب مزلقان الجرس، بالمدينة التى تقع فى قلب محافظة الدقهلية، ويقع المزلقان أسفل كوبرى طلخا الجديد والذى تم بنائه بمنحة إماراتية.

الكوبرى، والذى كان من المفترض أن يحل أزمة شارع صلاح سالم المرورية، حيث كان يغلق الشارع لفترات طويلة بسبب المزلقان تم إلغاء عبور السيارات من أسفله، ومن ثم أصبح الكوبرى مفتوحا بدون أية بوابات أمام حركة المارة من المواطنين.

ويلجأ آلاف الموطنين يوميا لعبور المزلقان على أقدامهم أثناء الذهاب والإياب، حيث يقسم المزلقان مدينة طلخا، أكثر المدن تكدسا بالسكان وازدحاما فى الحركة، إلى قسمين ويقع موقف القرى التابعة للمركز باتجاه شربين، مثل قرى "بطرة والطويلة وديسط" بعد الكوبري، فيعبره آلاف المواطنين يوميا دون أية عوامل للأمان.

ويقام سوق عشوائى أسفل كوبرى طلخا الجديد المار أعلى الكوبري، فيضطر المواطنون للعبور من وإلى المزلقان للسوق، فبالتالى أصبح السوق مجاور لحركة القطارات مما يعطل حركة القطارات فى كثير من الأحيان، ما يؤدى لخطر داهم على حياة المواطنين والباعة بسبب أن المزلقان لا يوجد به جرس إنذار لعبور القطار ولا بوابة حديدية ولا حتى عامل أو شرطى مرور.



>

المواطنون أثناء عبور المزلقان



>

انتظار عبور القطار



>

المزلقان بدون بوابات



>

رحلة خطيرة يوميا



>

السيدات يتعرضن لخطر عبور المزلقان



>

عبور المواطنين دون أية وسائل تأمين

أهالى قرية مظلوم 3 بالدقهلية يسلمون أمين الشرطة المحتجز للقوات المسلحة

>

>