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"اقتصادية النواب": سنستدعى وزير المالية لمعرفة تفاصيل مفاوضات صندوق النقد

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"اقتصادية النواب": سنستدعى وزير المالية لمعرفة تفاصيل مفاوضات صندوق النقد "اقتصادية النواب": سنستدعى وزير المالية لمعرفة تفاصيل مفاوضات صندوق النقد
قال النائب محمد على عبد المجيد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن لقاء أعضاء اللجنة بوفد بعثة صندوق النقد الدولى هو أمر مطروح وسيتم مناقشته فى اجتماع اللجنة الاقتصادية، موضحا أن اللجنة ستناقش فى اجتماعها غدا استدعاء وزير المالية لطرح تفاصيل المفاوضات حول قرض الصندوق.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان ينتظر وصول الاتفاقية بين وصندوق النقد الدولى إلى البرلمان لمناقشتها قبل إتمام الاتفاق، موضحا أن لقاء أعضاء وفد الصندوق أمر مهم للوقوف على تفاصيل القرض.

وأشار إلى أن إعلان وزير المالية أن قرض الصندوق ليس به أى شروط هو أمر إيجابى ،يؤكد أن هذا القرض لن يكون به أى أثار سلبية على الاقتصاد المصرى.

كانت وزارة المالية أكدت عدم وجود مشروطية على للحصول على موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الحكومة الإصلاحى وتقديم الصندوق قرضا لتمويل إجراءاته.


>المالية: لا شروط لصندوق النقد على مصر والمشاورات لا تخرج عن برنامج الإصلاح
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